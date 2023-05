’Situatie jonge crimineel uitzichtloos’

Er is weinig veranderd in jeugdinrichtingen, als we jeugdwerker Aziz horen.

25 jaar geleden werkte ik in zo’n jeugdgevangenis waar de ene na de andere behandelmethodiek het gedrag van de jonge crimineel moest veranderen. Interventies die vooral gericht waren op positief gedrag en balans tussen taken en vaardigheden.

Toen al was criminele status heel belangrijk voor de jongeren. Had je een strafblad, dan was je ’de bom’. Had je een moord gepleegd, dan tatoeëerde je een traantje op je wang. Je zei dan dat het stond voor spijt en verdriet, maar in werkelijkheid boezemde het ontzag in. Je had immers iemand vermoord en dat betekende aanzien!

Opvallend was ook dat sommige jongeren al wisten dat zij niet oud wilden worden. Als je oud bent, tel je niet (meer) mee. Bovendien kon je wel eens tegen een kogel aan lopen en dan was het sowieso afgelopen. Aziz heeft helemaal gelijk. Jongeren groeien vaak op in een omgeving die overheid en Justitie als de vijand zien. Met de paplepel wordt ingegoten dat alles waar je mee wegkomt, statusverhogend werkt.

Dat is niet alleen voor hen uitzichtloos, maar ook voor de jeugdwerkers.

Jan van Rooijen, Soesterberg