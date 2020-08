Brief 2 ’Verschil behandeling minister en burgers’

De gewone burger die zich er niet aan houdt kan rekenen op een bekeuring van 390 euro en sommige Nederlanders hebben door overijverige handhavers zo’n bekeuring gekregen. De heer Rutte keurde het optreden van Grapperhaus niet goed, maar vindt niet dat hij moet opstappen. Rutte piekert er ook niet over om de eerdere belachelijke hoge uitgedeelde bekeuringen te laten intrekken. Er is toch wel een verschil in behandeling van een minister en burgers. Gezien het feit dat de heer Rutte nauwelijks beloftes nakomt, is er misschien nog hoop voor de personen die bekeurd zijn...

Leo Noordzij, Zeewolde

