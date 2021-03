’Roetdeeltjes op de tent’

In de jaren ’60 kampeerden wij op camping Rolandsduin in Wijk aan Zee, onder de rook van Hoogovens, schrijft Hans Brom.

Na twee weken kwamen we thuis en zetten altijd de tent nog even uit om hem schoon te maken voor de winter. Ik heb nog nooit zoveel zwart roet er vanaf gehaald. Emmers vol zwart roet. We zeiden toen al, dit kan niet gezond zijn voor je longen. Dat ze nu pas een verband leggen tussen longkanker en het roet boven Wijk aan Zee vind ik onbegrijpelijk.

Hans Brom, Bennekom