’Laat staatsschuld oplopen’

Als de middeninkomens geen compensatie voor hun gasrekening krijgen, raakt de spaarrekening snel leeg. Zij verminderen hun consumptie en dat raakt het MKB, de motor van de Nederlandse economie. Het heeft een sneeuwbaleffect. Na coronatijd waren we blij met een economie die dankzij overheidssteun nog zo goed draaide. Het is volstrekt onbegrijpelijk dat deze regering de economie laat instorten. De 16 miljard nivellerende steun voor de Nederlandse bevolking is niet veel meer dan de extra belastinginkomsten door inflatie, met andere woorden een sigaar uit eigen doos. Oorlog voeren kost nu eenmaal geld, ook als het een boycot betreft. Laat onze staatsschuld oplopen. Alles is beter dan een land dat sociaal en economisch in puin ligt. En die kant gaan we nu hard op.

André van Rossum, Doesburg