Scholierenbrief: Kleine kinderen in de Tweede Kamer

Deze brief is door een jury van prominente journalisten geselecteerd in het kader van de schrijfwedstrijd Nieuws in de Klas, waarin leerlingen worden uitgedaagd een opinie te schrijven over een actueel onderwerp. De wedstrijd is een initiatief van branchevereniging NDP Nieuwsmedia. Doel is om jongeren meer te betrekken bij nieuws.

In het nieuws heb ik gehoord dat de Tweede Kamer regels moest maken over hoe ze daar met elkaar omgaan. Ik vind het heel triest dat volwassen mensen regels nodig hebben om normaal met elkaar om te kunnen gaan. De meeste mensen zijn fatsoenlijk opgevoed door hun ouders en op de basisschool heb je als het goed is geleerd om fatsoenlijk en begripvol te zijn.

Nu snap ik dat je op de basisschool nog wel eens de fout in kan gaan. Maar als volwassen persoon zou het gewoon normaal moeten zijn om een ander uit te laten praten en je begripvol naar een ander op te stellen in plaats van kibbelen of elkaar uitschelden. Je bent volwassen en dus een voorbeeld voor jongeren; gedraag je daar ook naar. Gedraag je niet alsof je een klein kind bent. Ik hoop dat dit wordt gelezen door iemand die in de Tweede Kamer zit of iemand die hier wat aan kan doen, want ik woon liever in een land dat wordt geleid door volwassen mensen die weten hoe ze begripvol met elkaar om moeten gaan, dan in een land waar mensen elkaar uitschelden en niet laten uitpraten.

Isabelle van As (15 jaar)

De Schans

Poederooijen