’Handen af van onze veestapel!’

Reageerder Polleke vatte de problematiek nog maar eens samen: „Pas de ’5x waarom-methode’ toe. Dit is een veel gebruikte methode om de kern van een probleem te vinden en niet in symptomen te blijven hangen.

Waarom moet de veestapel gehalveerd worden? Dan lost het stikstofprobleem op.

Waarom moet het stikstofprobleem opgelost worden? Dan kunnen er woningen gebouwd worden.

Waarom moeten er meer woningen gebouwd worden? Er zijn heel veel mensen die een woning nodig hebben.

Waarom zijn er zoveel mensen die een woning nodig hebben? Er komen steeds meer mensen bij in ons land.

Waarom komen er steeds meer mensen bij in Nederland? Toch misschien een te ruimhartig toelatingsbeleid...”

Nain Wan Wan komt met een nog kortere samenvatting - van dezelfde strekking: „Een exportproduct (vee) moet gehalveerd worden om een importproduct (mensen) in stand te houden of misschien uit te breiden. Daar valt niet tegenop te bouwen.”

Megastallen

Dat toelatingsbeleid is voor meer mensen de oorzaak van alle kwaad. Aefe51lb zegt: „Geen agrarische grond inleveren voor woningbouw. De veestapel verminderen en dan gelijk meer mensen hierheen halen werkt alleen maar averechts.” En ook Veldwachter vindt: „De veestapel behoeft niet ingeperkt te worden als de ongebreidelde instroom van arbeidsmigranten een halt wordt toegeroepen.”

Dat wil niet zeggen dat er volgens hem aan de landbouwsector niets valt te verbeteren: „Wat ten opzichte van de veehouderij wel moet gebeuren is dat de intensieve veehouderij, namelijk het in megastallen houden van kippen, varkens en koeien, moet verminderen. Vee behoort in de wei te lopen. Dat kan allemaal weer als er eindelijk een humane regering wordt benoemd die de koe bij de horens durft te pakken, de vervuilende bio-energie sloopt, onrendabele windmolens bij het schroot zet, zonnepanelen in de glasbak gooit en twee moderne schone kerncentrales durft te bouwen.”

"Voor het aanpakken van gebruik van pesticiden valt natuurlijk wel degelijk wat te zeggen en ook voor het secuur omgaan met de economische belangen van ons mooie landje"

Hirdan75 denkt dat er wel oplossingen te verzinnen zijn waar brede overeenstemming voor te vinden is. Bijvoorbeeld door de auteurs van De Kwestie, die weliswaar van twee verschillende richtingen naar de problematiek kijken, maar bepaald niet lijnrecht tegenover elkaar staan: „Zowel de heer Barendse als de heer De Groot maken een uitstekend punt. Wat opvalt is dat geen van beiden pleit voor het direct reduceren van de veestapel. Voor het aanpakken van gebruik van pesticiden valt natuurlijk wel degelijk wat te zeggen en ook voor het secuur omgaan met de economische belangen van ons mooie landje. Misschien een idee beide heren een kop koffie te laten drinken en tezamen met een oplossing te komen. Volgens mij liggen hun visies niet zo gek ver uit elkaar.”

Andere deelnemers denken graag zelf mee. Dat er woningen tekort zijn, ontkent niemand. Velen wijzen naar de instroom van migranten als voornaamste oorzaak, maar Edwin V_ zit ook wel andere, stikstofneutrale, oplossingen: „Je kunt beter in sommige steden met nog ouderwetse wijken met uit de jaren 50 daterende laagbouw (de bekende oude rijtjeshuizen met die rode daken) geleidelijk aan vervangen door appartementencomplexen van zes of acht verdiepingen hoog. Dus veel efficiënter gebruikmaken van huidige woongrond zoals in sommige steden al gebeurt.”

Export

Het verdwijnen van de landbouw (al is het voor de helft) zou misschien wel bijdragen aan het oplossen van het woningentekort, maar er ontstaat wel een ander, niet te onderschatten gat: er wordt voor tientallen miljarden aan landbouwproducten geëxporteerd. Nederland is, na de VS, de grootste exporteur van land- en tuinbouwproducten ter wereld. Er gaat jaarlijks voor een kleine 9 miljard aan vlees, ruim 9 miljard aan sierteelt (bloemen), meer dan 6 miljard aan fruit, 7 miljard aan groenten en 8,5 miljard aan zuivel en eieren de grens over. In totaal gaat het om 68 miljard aan Nederlandse producten die door de sector worden geëxporteerd. „Hoe gaan we dat gat in de begroting oplossen?”, vraagt Pietergerrits67 zich af.

Charquin signaleert precies hetzelfde probleem: „Export is de kurk waar Nederland op drijft; export van bloemen en planten, vlees en melkproducten.”

"Beter ja, minder nee"

Niet alleen de hoeveelheid producten uit de land is indrukwekkend, veel reageerders zijn ook trots op de kwaliteit van het Nederlands product en de manier waarop in Nederland wordt ’geboerd’. „Er is geen land ter wereld waar beesten in hoger aanzien staan dan hier bij de boeren in Nederland. Ja, ik wens dat het nog beter zou gaan, meer biologisch et cetera, maar er hoeft van mij niks minder. Zeker niet om een onhoudbare onwetenschappelijke stikstofregel uit de koker van dramcanceldebielen. Beter ja, minder nee”, zegt Andrehof50.

Topproducten

Volgens Criticaster 2021 moet Nederland haar boeren koesteren. „Los van de inkomsten en werkgelegenheid die de boeren voor Nederland betekenen, leveren de Nederlandse boeren nu nog kwalitatief topproducten af. Inkrimping hier betekent verplaatsing naar elders, plekken waar men het met hormoon gefokt vee en gemanipuleerd voedsel niet zo nauw neemt.”

Het verminderen van de veestapel zal ook volgens Jveld1 niets doen voor het dierenwelzijn. „Het verminderen van de veestapel in Nederland zal niets opleveren, hij zal elders toenemen waar, het dierenwelzijn minder belangrijk is.”

Ook Leen_van_nieuwenhuijzen1947 staat vierkant achter de boeren: „Boeren zijn hardwerkende mensen die - als je ze met rust laat - geen rotzooi trappen. Zij zorgen voor goedkoop voedsel voor die klimaatactivisten, maar dat gepeupel blijft maar drammen. Ga eens een weekje bij een boer werken, dan praten je wél anders als je om 5 uur ’s morgens op moet staan. Als hun voedsel in het buitenland geproduceerd moet worden stijgen de prijzen en het vervoer zorgt voor extra uitstoot.”

Makke schapen

Nee, dan kun je toch maar beter iets doen aan de overbevolking, suggereert Caspar: „De ’veestapel’ van naïeve makke schapen die wij inwoners noemen mag ook wel eens ingeperkt worden want we gaan al rap richting de 18 miljoen...”

Of, zoals Cesces het uitdrukte: „Wij zijn de kistkalveren van Europa.”