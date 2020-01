’Kroon kruipt in slachtofferrol’

Kroon schetst een situatie waarin het leed hem allemaal is aangedaan i.p.v. dat hij zelf zijn eigen problemen heeft veroorzaakt. Met geen woord rept Kroon bijvoorbeeld over zijn veroordeling voor het handelen in stroomstootwapens in 2011. Wel komt deze oorlogsheld terug op het uiterst ongeloofwaardige verhaal van zijn ontvoering en verkrachting in Afghanistan en natuurlijk de wildplassituatie waarvoor hij nu onlangs is veroordeeld.

Drie incidenten in het afgelopen decennium, een Ridder onwaardig, en daar is vooral Marco Kroon zelf verantwoordelijk voor. Zijn verweer dat Ridders een rauwe rand hebben die de kantlijnen opzoeken om voor elkaar te krijgen wat moet gebeuren slaat werkelijk nergens op. Daar is zijn gedrag van de afgelopen jaren bepaald geen exponent van.

Jan Pronk, Beverwijk