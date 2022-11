Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Alcohol ’Je leert ze dat alcohol er gewoon bij hoort’

— „Het is belangrijk dat jongeren onder de achttien jaar niet drinken. Hun hersenen zijn nog volop in ontwikkeling en alcohol remt en beïnvloedt die ontwikkeling”, zegt Martijn Planken.

Door Martijn Planken Kopieer naar clipboard

Drinken in het bijzijn van kinderen is een onderwerp dat tot voor kort eigenlijk nauwelijks aandacht heeft gekregen. Ik neem je mee naar een gemiddelde sportkantine, waar er op zaterdag altijd dat gezellige familietoernooi is. Eén van de leden heeft bardienst en zijn kinderen helpen mee met het afrekenen van de biertjes, het rondbrengen van de glazen en de kaasjes en worstjes. Een gezellige middag waar eigenlijk op het eerste gezicht niets mis mee is. Toch is het niet echt een beeld wat past bij een omgeving waarin kinderen in de geest van NIX18 kunnen opgroeien.