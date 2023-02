Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Plotseling zien we overal proefballonnen

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Natuurlijk borrelde de laatste dagen een onvermijdelijke vraag op. Vrij naar Toon Hermans: die Chinese ballonnetjes, dansen die ook in de Nederlandse wind? Zijn wij belangrijk genoeg om door een ’slapende reus’ als China te worden bespioneerd? Worden wij, of zijn we het al, ook een lijdend voorwerp van wat het Chinese spionageballonnenprogramma wordt genoemd?