’Miljarden subsidie in klimaatput’

Dit terwijl ondertussen algemeen bekend is dat dergelijke centrales uitermate vervuilend zijn. En toch ettert dit maar door. Wanneer worden er nu eens klimaatmaatregelen genomen en ondersteund die wel soelaas bieden? En waarom is het nog steeds mogelijk dat wethouders van bijvoorbeeld GL en D66 in een aantal gemeentes dergelijke centrales binnen kunnen halen? Klimaatproblemen vragen om een landelijke aanpak en dit kan men niet overlaten aan goedwillende amateuristische wethouders die na vier jaar vaak weer verdwijnen. Tien miljard subsidie in een bodemloze klimaatput en ondertussen zakt het draagvlak onder de Nederlanders steeds verder weg.

Jan Pronk, Beverwijk