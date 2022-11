Ombudsman: Hoort iemand mij?

Maar dan krijgt hij bericht van het LBIO. Het LBIO int alimentatie als die niet vanzelf betaald wordt. Volgens de berekening van het LBIO heeft Manuel niet alle alimentatie betaald en heeft hij een betalingsachterstand. Maar dat is volgens Manuel niet waar.

Toen Manuel en zijn vrouw gingen gescheiden, maakten zij afspraken over de alimentatie bij de rechter. Manuel houdt zich hier netjes aan. Wanneer Manuel van het LBIO hoort dat hij een betalingsachterstand heeft en moet betalen, stuurt hij de uitspraak van de rechter en afschriften van zijn recente betalingen naar het LBIO. Maar dat heeft helaas geen effect.

Het LBIO heeft volgens hun gegevens geen geld gekregen van Manuel en legt dus beslag bij Manuels ex-werkgever. Zijn ontslagvergoeding wordt volledig ingehouden. Dat is een bedrag dat Manuel van zijn werkgever zou krijgen toen hij ontslagen werd. Manuel heeft nu geen werk en gebruikt de ontslagvergoeding om rond te komen. Hoe moet dat nu?

Hij probeert contact op te nemen met het LBIO, maar dat lukt niet. Hij vraagt hen om goed naar zijn afschriften te kijken en de berekening opnieuw te doen. Maar het LBIO doet dit niet. Ook niet met het bewijs dat Manuel ze heeft opgestuurd.

Manuel is ten einde raad en neemt contact op met de Nationale ombudsman. Hij belt met collega Hillechien. Zij vraagt Manuel de uitspraak van de rechter en bewijsstukken op te sturen. Dat doet Manuel. Hillechien bekijkt dit en stuurt het door naar het LBIO. Ze vraag het LBIO hier met spoed naar te kijken. Manuel kan nu namelijk zijn dagelijkse boodschappen niet eens betalen.

Dan is er goed nieuws. Dankzij het bericht van Hillechien heeft het LBIO nog eens goed naar de berekening gekeken. De berekening blijkt inderdaad niet te kloppen. Deze is nu teruggetrokken. Manuel krijgt zijn geld terug en kan weer rondkomen.

De situatie van Manuel laat zien hoe belangrijk het is dat de overheid luistert naar burgers. Door een fout van de overheid kwam Manuel in grote problemen. Hij kwam zelf gelijk in actie en liet zien dat de berekening niet klopte. Als het LBIO hier goed naar had gekeken, was het probleem eerder opgelost. Helaas heeft dit nu langer geduurd en was onze hulp nodig. We zijn blij dat Manuel uiteindelijk geholpen is en zonder geldzorgen verder kan.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en het LBIO? Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.