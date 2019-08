’Veel plezier van warmtepomp’

Er wordt in verschillende media wel heel veel onzin verspreid over airconditioning; want de meeste moderne airconditioning-units zijn zogeheten lucht-luchtwarmtepompen die 95 procent van de tijd het huis verwarmen en slechts een paar dagen als airconditioning de woning huis koel houden. Het stroomverbruik om te verwarmen of te koelen is minimaal, ik heb de hele winter en zomer mijn huis op 22 graden gehad en de energie die daarvoor nodig was, is gelijk aan de opbrengst van een maand van mijn zonnepanelen.

Dus mensen moeten eens ophouden met beweren dat airco-units slecht voor het milieu zijn. Mijn gasverbruik is gedaald naar 30 kuub per maand.

Jaap Peetsold