Brief 1 ’VVD lijdt gezichtsverlies’

Het 100/130 km rijden op snelwegen zorgt momenteel voor veel koortsuitslag bij de VVD. Om terug te gaan naar 100 km per uur gaat bij deze partij tot veel gezichtsverlies leiden. Men heeft vooral de mond vol over op het papier wegstrepen van het ene stikstofprobleem tegen het andere.

Maar wat is dat in hemelsnaam voor onzin! Zoveel hebben ze bij de VVD nou ook weer niet op met de natuur. Zeg gewoon eens waar het echt om gaat en draai niet om de pot heen! Bij de VVD draait men zich nu al in allerlei bochten, want de tweedekamerverkiezingen komen er in rap tempo aan.

Stemmenwinst, daar moet bij de VVD alles voor wijken. Of beter gezegd: het voorkomen van veel stemverlies! Dat is veel belangrijker dan alle natuur in ons land. Maar dát krijgen ze nu eenmaal niet over de lippen.

Jan Muijs, Tilburg

