’Volt aantrekkelijk voor D66-stemmers’

Maar, o wat een verschil als je beide fractievoorzitters ziet optreden in de Tweede Kamer en in de media. Volt-voorzitter Laurens Dassen treedt onbevangen op en weet met zijn charisma ook de aandacht te trekken van niet-Volt stemmers. Hoe anders is dit bij Sigrid Kaag; natuurlijk staat zij meer onder druk maar als ervaren diplomaat moet dit geen probleem zijn. Maar is zij er wel voor iedereen? Weet zij wel hoe te verbinden in de politiek en onder de bevolking? Heeft zij nog de gunfactor zoals voor de verkiezingen? En is de nieuwe politiek wel bij haar in goede handen? Veel vragen die zij zelf over zich heeft afgeroepen! Als er nieuwe verkiezingen zouden komen zou het mij niks verbazen als vele D66- stemmers overstappen naar Volt, misschien is dit wel de nieuwe politiek!

Nico Willemse, Uithoorn