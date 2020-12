’Meer prioriteit geven aan vaccineren’

Het Pfizer- BioNtech vaccin is goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk en het vaccineren kan daar spoedig in gang worden gezet. Het is ondertussen vanzelfsprekend dat we in Nederland opnieuw achter de feiten aan lijken te lopen, minister de Jonge verwacht niet eerder te kunnen beginnen met een vaccin dan begin januari.

Laten we ons eens realiseren hoeveel economische winst er valt te behalen door slagvaardiger te handelen. Vooral onze horeca snakt naar een heropening, maar ook deze gang van zaken is weer een signaal dat de prioriteit in ieder geval niet daar ligt.

Jan Pronk, Beverwijk