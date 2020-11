’Nanninga hangt vuile was buiten’

Er wordt Annabel Nanninga lof toegekend, omdat zij in harde bewoordingen de foute moraal van de jongerenpartij afkraakt en tegelijkertijd een machtsgreep doet door Baudet eveneens af te serveren. Dat noem ik de vuile was buiten hangen. En dat behoor je niet te doen, als in dit geval het Forum jouw werkgever is. Intern geruzie moet intern opgelost worden, zoals de VVD dat al jaren doet. Wat Nanninga hiermee bereikt is, dat het FvD door haar nog meer in diskrediet wordt gebracht.

Bert Osendarp, Irechek