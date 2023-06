’Neutraliteit politie nodig’

Eindelijk is nu de kogel door de kerk. Volgens nieuwe regels hoort iedere agent te allen tijde neutraliteit uit te stralen ongeacht wat zijn of haar geloof is (Tel. 28/6).

Blijkbaar hebben partijen als Bij1 en Denk geen besef wat er gaat gebeuren wanneer een agent met een keppeltje op een aantal jeugdige Nederlanders met Marokkaanse roots tot de orde gaat roepen. Kijk bijvoorbeeld eens Bureau Hofstad of Overtreders terug, dan valt hopelijk het kwartje snel.

Woensdagavond kwam er een teleurstellende reactie van een jonge moslima in het nieuws. Zij voelt zich belemmerd om nu een politieopleiding te gaan volgen. Zij kan er ook voor kiezen om haar hoofddoek thuis te laten.

Mario Verhees, Asten