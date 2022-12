Zoals meestal draait het hier ook weer voornamelijk om geld. Mijn echtgenoot verloor op 4 jarige leeftijd zijn vader. Hij was een verzetsheld, alhoewel dat woord mogen we ook al niet meer gebruiken. Mijn schoonvader werd eind 1944 opgepakt en in februari 1945 in concentratiekamp Neuengamme opgehangen. Mijn schoonmoeder en haar twee zonen en de halfzussen van mijn man hebben nooit enige herstelbetaling gehad. Moeten wij daarvoor nu bij de Duitse overheid aankloppen? Laat het verleden rusten, hoe gruwelijk dat ook was en ga verder met je leven!

Mevrouw H.H. Kramer Kuiper, Epe