’Te veel nadruk op diversiteit’

Aspirant agent Youssef S. blijkt in 2011 en 2013 al betrokken te zijn geweest bij diefstal in vereniging en openlijke geweldpleging. Toch wordt deze man toegelaten tot de opleiding tot politieagent in Rotterdam en gaan er geen alarmbellen af.

Moest je vroeger van onbesproken gedrag zijn om agent te worden, nu laat men dit blijkbaar los en lijkt het aspect van diversiteit en inclusiviteit belangrijker dan het niet hebben van ernstige antecedenten. Steeds vaker blijkt dat dit niet de goede weg is, terug naar af is dan ook het credo.

Jan Pronk, Beverwijk