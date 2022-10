Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Alles dreigt op dit moment te ontploffen

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Holy moly, nu heet het ineens spreiden en verleiden. A dirty mind is a joy forever, zeker in deze barre tijden, dus toen De T. mij daarop wees zag ik Eric van der Burg meteen in pikante zwarte lingerie achter een rood verlicht raam in de Spuistraat zitten, de benen zoals Sharon Stone tijdens dat roemruchte sliploze verhoor in Basic Instinct uitdagend spreidend, haar verleidelijke oogopslag van toen eveneens gebruikend.