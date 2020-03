’Minister van VROM moet terug’

Dat minister-president Rutte geen visionair is weten we na 10 jaar premierschap ondertussen wel. In 2010 schrapte het kabinet Rutte I het ministerie van VROM, terwijl we toen net in een enorme crisis rond de huizenmarkt zaten. Er werd bijna geen woning meer verkocht.

Nu zitten we opnieuw in een crisis, er wordt vrijwel geen woning meer gebouwd. En dat terwijl er al jarenlang zo’n 100.000 mensen per jaar bij komen. De Tweede Kamer vindt ondertussen dat er in het volgende kabinet weer wel een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu moet komen.

Een terecht standpunt, dat we kunnen scharen onder het motto ’beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. Maar waarom moest dat in godsnaam 12 jaar duren ?

Jan Pronk, Beverwijk.