’Links blok in senaat onwenselijk’

Volgens mij is de belangrijkste taak van de Eerste Kamerleden om wetsvoorstellen vanuit de Tweede Kamer aan te nemen of te verwerpen. De samenstelling van de coalitie bepaalt dus in belangrijke mate hoe links of rechts deze wetsvoorstellen zijn en niet een GL/ PvdA-blok in de Eerste Kamer. Die mogen gewoon afwachten wat er wordt ingediend.

Jan Pronk, Beverwijk