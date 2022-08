Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Duurzame dromerij dient plaats te maken voor realisme in energiedebat

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - De energierekening van huishoudens, kleine ondernemers en grote bedrijven stijgt. Talloze ondernemingen hebben hun productie al afgeschaald en miljoenen consumenten zullen de komende maanden financieel in zwaar weer komen, zo verwachten energieleveranciers. Niet alleen de gasprijs is naar een record gestegen, ook elektriciteit is duurder geworden. Een aanzienlijk deel hiervan komt door Europese emissierechten.