’Parkeervoordeel stekkerauto’s oneerlijk’

De gewone Nederlander komt er niet voor in aanmerking omdat de elektrische auto voor hem/haar onbetaalbaar is. Opnieuw wordt een financieel voordeeltje uitgedeeld aan de toch al bevoordeelde bemiddelde medeburger/leaserijder. Robin Hood zou zich in zijn graf omdraaien.

Alleen groene illusionisten en belanghebbenden zoals Maarten van Biezen kunnen dit asociale idee van het huidige kabinet, met een D66-minister op Klimaat en Energie, met droge ogen verdedigen.

Het uitbreiden van het aantal elektrische voertuigen levert bovendien een verwaarloosbare hoeveelheid CO2-winst op, omdat slechts een schamele 5% van ons elektriciteitsverbruik ’groen’ wordt opgewekt en 95% met kolen, gas en biomassa.

Wim Hendrikx