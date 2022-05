Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Woonplannen Hugo de Jonge gemiste kans

Door Annemarie van Gaal

We kunnen veel over Hugo de Jonge zeggen, maar niet dat het hem aan ambitie ontbreekt. Op papier dan. Als het aan hem en zijn onlangs gepresenteerde woonplannen ligt, dan wordt er de komende acht jaar flink bijgebouwd in ons landje. Tot 2030 moeten er, volgens het plan van De Jonge, maar liefst 900.000 woningen bijkomen. Dat lijkt veel, maar besef dat we nu al 8 miljoen huishoudens hebben en bijna 300.000 woningen tekortkomen.