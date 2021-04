Premium Buitenland

Vlamingen en Nederlanders: dezelfde taal spreken en toch zoveel misverstanden

We spreken dezelfde taal, maar toch kunnen de misverstanden over en weer groot zijn want sommige woorden kennen we niet of hebben een totaal andere betekenis. De Vlaming Anthony Liekens verzamelde de afgelopen veertien jaar op zijn website vlaamswoordenboek.be 34.000 typisch Vlaamse woorden en uitdr...