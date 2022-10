’Beleggers en pandjesbazen zijn de dupe’

Uitgeleend geld wordt belast tegen een tarief van ruim 5% (ik heb mijn dochter geld geleend voor een opleiding tot piloot tegen een marktconforme rente van 2% maar de fiscus verlangt ruim het dubbele als belasting), evenals beleggingen waarbij het niet uitmaakt of je een lager rendement of zelfs geld verliest want betalen moet je. Mijn beleggingsrendement staat dit jaar tot nu tot rond de minus 12% maar aan het eind van het jaar word ik toch gewoon voor ruim plus 5% rendement aangeslagen! En wat te denken als je een huisje verhuurt? Dan word je aangeslagen voor een flink rendement over de WOZ-waarde en de meeste gemeenten stellen die WOZ-waarde erg hoog vast want dat levert ze lekker veel geld op. De regeling die de politiek/Belastingdienst nu bedacht heeft om de negatieve gevolgen n.a.v. de uitspraak van de Hoge Raad weg te halen bij beleggers en huisjesverhuurders is regelrechte diefstal. Wie gaat daar wat aan doen?

J. Eelman, Uithoorn