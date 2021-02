’Poststemmen voor jonge mindervaliden’

Vanwege de coronapandemie mogen 70-plussers per brief hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. De Partij voor de Dieren wil dat ook jongere mensen die gezondsheidsproblemen hebben per post mogen stemmen. De partij stapte hiervoor naar de rechter.

Het tegenargument was steeds dat het fraudegevoelig dus doen we niet. Ik herinner mij dat Trump ook deze mening verkondigde en toen de wereld over zich heen kreeg. Het kan verkeren.

