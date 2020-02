’Gevangeniswezen weer op het verkeerde pad’

Centraal in de penitentiaire inrichting Vught ligt de EBI: een gevangenis binnen een gevangenis. Ⓒ foto ANP

Het plan van minister Dekker om in gevangenissen een extra beveiligde afdeling (EBA) in te richten, is geen antwoord op de toename van zware criminelen en uitbraakpogingen. Dat stelt Paul Koehorst, oud-directeur van onder andere de EBI in Vught. ,,Dit plan is al eens mislukt.”