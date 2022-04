’NS te digitaal’

Na het einde van de vele uren durende treinenloopstoring, aan het begin van de avond, reden er ook gedurende de hele avond geen treinen. Terwijl onze NS een VERVOERSPLICHT heeft! Wat ik, “halve Digibeet” zijnde, tóch heel goed begrijp is, dat er tegenwoordig véél teveel zaken Digitaal, dus via computers moet. Zelf de zgn UPDATE, bij NS deed het niet, j.l. Zondag. Maar nog niet zó lang geleden, meen ik, had men levende mensen om ernstige storingen op te lossen: de zogenoemde Treindienstleiders. En ander personeel thuis op “Stand by”. Mijn dringende advies aan NS, en ook vele andere bedrijven is: Stop met teveel digitale gedragingen!

Hoe meer er digitaal moet, hoe meer er, zonder MENSELIJKE BACK UP, fout gaat. In het geval weer door NS, ten koste van vele betalende reizigers, die achtergelaten werden!...

G.R. Gout. Ermelo