IPCC-rapport is politiek manifest

Het was te verwachten: het IPCC-klimaatrapport geeft vrijwel de uitkomst aan die de VN-elite wil. Verdekt in de tekst valt te lezen dat het IPCC het al jaren op veel terreinen mis heeft en ’gewillig slachtoffer’ is van de klimaatactivisten en commerciële lobbyisten. Het bleek al aan ’onze’ klimaattafels waar bijvoorbeeld kernenergie onbespreekbaar was voor de sturende activisten Nijpels en Samsom.

Let op: de elitaire Frans Timmermans komt alleen met die zaken uit het rapport die hem welgevallig zijn. En daarmee beantwoordt het rapport aan de doelstelling: geen wetenschappelijk, objectief stuk, maar een politiek manifest. Geen kernenergie, niet alvast inspelen op de gevolgen van de (natuurlijke) klimaatverandering, maar de eigen agenda volgen.

Kees Rakers, Hoofddorp