Brief 3 ’Vertrouwen in het OM verloren’

Het vertrouwen in de politiek waren we allang kwijt, maar nu zorgen ze nu ook nog eens door politiek beïnvloedbare officieren (wellicht al benoemd om hun politieke voorkeur) voor een totaal verlies van vertrouwen in het OM.

Het niet vervolgen van Akwasi zorgt voor een zeer scheef beeld. Je kunt dus kennelijk beter oproepen tot terreur dan per ongeluk een paar stoeltjes te dicht bij elkaar zetten.

J. Prins,

Hilversum

