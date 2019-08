’Zoiets kan elke ouder overkomen...’

Stomkoppen steken de koppen bij elkaar en doen dan stomme dingen. Dingen die op dat moment stoer en leuk zijn, maar waarvan je er achteraf achter komt dat ze toch niet zo handig zijn. Oftewel stom.

Maar nu is toevallig deze stomkop de zoon van de burgemeester van Amsterdam. Het hele land valt over haar heen en begint over de ’doofpot’. Naar haar medeburgers schrijft ze een brief en vertelt alles in alle openheid. Wat kan zij verder nog doen?

Heel dapper om dingen te roepen over het handelen van de burgemeester. Veel mensen hebben thuis een stomkop zitten.

Iedereen is wel eens een stomkop. Sommigen jarenlang, anderen slechts in de puberteit.

Halsema wordt in verlegenheid gebracht door haar stomkop. Zoals elke ouder dat gebeurt. Deze ouder is toevallig ook nog burgemeester. Dat betekent niet dat je kinderen dan opeens geen stomkop meer zullen zijn.

De burgemeester bestraft hem als moeder en over een aantal jaar is hij geen stomkop meer. Omdat zijn ouders de grenzen hebben aangegeven.

Mark Haaz