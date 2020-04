’Complimenten voor Rutte’

Premier Rutte kweet zich gisteren goed van zijn taak door het slechte nieuws, verlenging van de maatregelen tegen Corona tot en met 28 april, meteen te brengen en vervolgens in duidelijke bewoordingen uit te leggen over het hoe en waarom. En ook minister van VWS Hugo de Jonge had een duidelijk en eerlijk verhaal over het ’piepende en krakende’ zorgsysteem en bedankte de zorgmedewerkers voor hun inzet.

Het had de heren wel gesierd als ze al die werkenden die nu met schoolgaande kinderen thuis aan de slag zijn even apart zouden hebben genoemd. Want zoals een moeder volledig terecht op het Journaal zei: ’Les geven is een vak apart!’.

Bas Overmars, Amsterdam