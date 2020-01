Snel spoor om noorden te ontsluiten

Nu de discussie breder getrokken wordt en de Lelylijn een onderdeel kan worden van een snelle internationale treinverbinding, zouden de Randstad en politiek Den Haag nog nadrukkelijker op het vinkentouw moeten zitten en niet alleen de noordelijke belangen, maar ook de landelijke voordelen moeten inzien van de aanleg van de Lelylijn en daarna verder oostwaarts. De te verwachten voordelen zijn legio. Bedrijven gaan zich sneller in het ’hoge Noorden’ vestigen. Mensen kunnen in het noorden blijven wonen, en werken in het westen, en andersom natuurlijk ook. Hierdoor krijgt het overvolle westen van het land, met alle bijbehorende problemen van dien, meer ’lucht’. Dit voordeel rond het woon-werk verkeer geldt ook voor de vele noorderlingen die in Noord-Duitsland wonen en werken. Door de Lelylijn en de internationale treinverbinding, zal de Eemshaven in ontwikkeling komen.

Bart de Glint