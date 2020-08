Uitslag Stelling: ’Grootste klap komt nog’

De meeste deelnemers denken wel dat Nederland het ’goed’ heeft gedaan. Beter dan bijvoorbeeld Spanje, waar de krimp maar liefst 20% bedraagt. Een stemmer over de oorzaak hiervan: „Spanje is ongekend hard geraakt, omdat het sterk afhankelijk is van het toerisme. Nederland heeft gelukkig meer industrie.” Een andere analyse: „We stonden er voor de crisis een stuk beter voor dan veel landen dus zijn ook veel minder diep afgegleden.”

De voorspelde krimp voor 2020 is met vijf procent ongekend hoog. Daarover is een ruime meerderheid van de respondenten verontrust. Toch is een kleine meerderheid niet bevreesd inkomen te verliezen als gevolg van de coronacrisis. Volgens een deelnemer zijn we nog lang niet op het dieptepunt: „Er zijn nog heel veel banen die met overheidssteun in stand zijn gehouden. Als die wegvallen, dan zullen er veel ontslagen vallen en zzp’ers failliet gaan.”

Het CPB houdt rekening met twee scenario's. Een meerderheid denkt dat het meest sombere scenario realiteit gaat worden: een tweede coronagolf met een economische krimp van 10% en in 2021 nog geen opleving. Meer dan de helft denkt dat Nederland zo’n tweede klap niet meer aan zou kunnen. „Door het slechte gedrag van het domme deel van Nederland komt die tweede golf er en dan krijgt onze economie een nog grotere opdonder.” Een andere reactie: „We stonden er zo goed voor, maar die tweede golf kan alles verpesten.” Mocht het zo ver komen dat er een tweede lockdown komt, dan vindt een grote meerderheid dat de regering meer rekening moet houden met de economische situatie dan bij het afkondigen van de lockdown in maart. Dat moet moet anders, vindt een deelnemer: „Vorige keer heeft de overheid te weinig economische en te veel medische afwegingen gemaakt.”

De meeste stemmers vinden niet dat het kabinet ruimhartig coronasteun moet blijven uitdelen aan het bedrijfsleven. Een respondent: „Als je de economie wilt stimuleren, geef dan geen geld aan bedrijven. Stimuleer de koopkracht van de burger en voer een btw-verlaging in, zodat er meer vraag komt en bedrijven weer kunnen draaien.”

Niet bezuinigen, heeft het CPB het kabinet op het hart gedrukt. De meeste stemmers geloven echter niet dat het kabinet dit advies gaat opvolgen. Een respondent schetst een doembeeld: „We zullen decennialang moeten bezuinigen om deze klap weer te boven te komen.” Iemand anders: „Nu niet bezuinigen, prima. Maar de rekening zal ooit betaald moeten worden.”

Respondenten zijn wel voorzichtig optimistisch over de economische situatie in het geval corona het land heeft verlaten. De meesten verwachten voor dan een lichte opleving. Een optimistische deelnemer: „Er is geld genoeg in Nederland. Als de vooruitzichten beter zijn, dan laten de mensen het geld weer rollen.” Er is volgens de meeste deelnemers wel al onherstelbare schade toegebracht aan vooral de entertainmentindustrie en de reisbranche. Een reactie: „Het wordt nooit meer zoals het was. De 'preteconomie' is voorbij.”