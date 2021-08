’Verkeerde beslissing van Kaag’

Bekijk ook: Minister Kaag reist komende week naar regio Afghanistan

Dat had ze dan vier weken eerder moeten doen, nu komt het als mosterd na de maaltijd! We zitten midden in de formatie en nu neemt ze dus weer een verkeerde beslissing. Ze is al een keer of wat door het ijs gezakt. Hoe kan Rutte nou hiermee instemmen? Wat denkt Kaag daar nou te bereiken?

Henk Hofstee, Breda