Als hij maar geen influencer wordt

Elke dag vaart dezer dagen bij mijn huis wel een bootje voorbij waarop een jong mens (m/v) uit zijn dak gaat op de muziek. Ik ren dan altijd opgelucht naar buiten om te kijken: ze zijn er nog! Ik ben dol op paradijsvogels. Die zijn schaars in Nederland sinds Herman Brood van dat dak sprong. We moeten nu meeliften op de avonturen van buitenlandse vrijheidsstrijders zoals Kanye West, die zich midden in een bipolaire manie kandideerde voor het presidentschap van Amerika. Met, net als de huidige president, Twitter als zijn primaire communicatiekanaal. Smullen!