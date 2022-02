’Quarantaineregels versoepelen’

Binnenland

2G voorlopig van de baan, Kuipers wil meer onderzoek voordat wet wordt behandeld

Het omstreden 2G-voorstel is voorlopig van de baan. Coronaminister Ernst Kuipers stelt dat het verschil tussen 2G – waarbij mensen gevaccineerd moeten zijn of hersteld van corona om ergens toegang te krijgen – en 3G (gevaccineerd, hersteld of getest) zodanig klein is dat er geen reden is om nu 2G in...