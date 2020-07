Martelcontainers nieuw dieptepunt

De martelcontainers van de onderwereld houden de gemoederen in Nederland behoorlijk bezig. Nadat de politie vorige week het bestaan onthulde van een speciale zeecontainer, waarin slachtoffers op een tandartsstoel sadistisch konden worden gepijnigd, begon het speculeren wie of wat hier in vredesnaam achter zit. Woensdag kon De Telegraaf onthullen welk onderwereldkopstuk volgens de politie opdracht gaf om de containers te prepareren.