Vissers hebben Staghouwer nog niet kunnen betrappen op enige visie op toekomst

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Verbazing was er toen vorige week vissers zich aansloten bij de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Dat ze dat deden is volkomen begrijpelijk. Kustvissers worden ook geraakt door de plannen: voldoen ze niet aan de stikstofnormen dan mogen zij niet vissen. In de praktijk betekent het dat ze moeten investeren in nieuwe motoren of elders, ver van natuurgebieden, hun heil moeten gaan zoeken.