Uitslag Stelling: ’Iedereen compenseren’

Een respondent die de mening van velen verwoordt, stelt: „Het zijn niet alleen de lage inkomens die hier last van hebben. De middenklasse heeft het ook steeds moeilijker om rond te komen. Heeft men eindelijk weer wat vrijheid na de lockdowns, is men nog beperkt omdat er geen geld overblijft om uit eten te gaan, etc. En ondertussen wordt er door de overheid dik verdiend aan de hogere prijzen.”

„Het kabinet dient om te beginnen de belastingen op energie dusdanig te verlagen dat inkomsten voor de Staat gelijk blijven en de rekening niet geheel bij de burger terechtkomt en de Staat als lachende derde zijn inkomsten ziet stijgen”, stelt ook een ander. „De stijgende kosten zijn voor zowel mensen met minimaal als een modaal inkomen en net daarboven een gigantisch probleem. Met alleen de minima compenseren wordt een situatie gecreëerd dat modaal niet rondkomt en daarmee meer moet toeleggen dan diegenen die wél recht hebben op toeslagen”, stelt weer een andere deelnemer.

„Alles in dit land is zo langzamerhand inkomensafhankelijk. Waarom zou je nog vroeg opstaan en de hele dag werken?”, vraagt een cynicus zich af. „Als je een uitkering hebt, worden de tegemoetkomingen, toeslagen en vergoedingen je van alle kanten toegestopt.”

Als compensatie voor de fikse prijsstijgingen ten koste gaat van de koopkracht van toekomstige generaties – waar minister Kaag (Financiën) voor waarschuwde – dan is dat maar zo, vindt een kleine meerderheid (53%) van de respondenten. „De politiek heeft het alleen maar over de laagste inkomens en de toekomstige generaties. Daarmee sla je ieder verder initiatief dood. Waarom zou de huidige generatie steeds moeten bloeden? Wij leven nu.” En een andere tegenstander vindt: „Wat een onzin weer over toekomstige generaties. Daar werd ook niet over gesproken toen half ondernemend Nederland hulp kreeg vanwege de coronacrisis.”

Het merendeel van de stellingdeelnemers, vindt dat het kabinet z’n prioriteiten moet verleggen om te zorgen dat iedereen die dat nodig heeft gecompenseerd kan worden voor de hoge lasten. Zeker acht op de tien deelnemers meent dat koopkrachtreparatie niet mag lijden onder andere investeringsplannen van het kabinet. „Er wordt door dit kabinet aan allerlei zaken geld uitgegeven die hun doel voorbij streven.” Voor velen kan het wel minder met de klimaatplannen. „Zolang er met geld gesmeten wordt als het om het klimaat of Europa gaat, moet er ook voldoende geld zijn om burgers te compenseren”, klinkt het.

Veel respondenten merken de stijgende prijzen nu al flink in hun portemonnee. „We worden geconfronteerd met een gasrekening die nu al over komend jaar 1000 euro hoger zal zijn ondanks deze zachte winter”, illustreert één van hen. „Ik schrik me iedere keer een hoedje bij de kassa in de supermarkt”, schrijft een ander: „20% prijsstijging is geen uitzondering meer! En ik koop gewoon de noodzakelijke dingen.” Iets meer dan de helft verwacht dit jaar nog in financiële problemen te komen door de prijsstijgingen.