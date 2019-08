Uitslag Stelling: Angst is slechte raadgever

De Brexit, tegenvallende cijfers van de Duitse industrie en een op handen zijnde handelsoorlog tussen de VS en China indiceren een kwakkelende economie. Twee derde denkt dat die handelsoorlog en de Brexit de Nederlandse economie zullen raken, maar nog schadelijker volgens de respondenten zijn de tegenvallende cijfers van de Duitse industrie.

„Paniek is een groot woord, maar we moeten wel bij de pinken blijven”, zo stelt een respondent. „De economie krijgt veel te weinig aandacht. Totdat banen op de tocht komen te staan of huizen moeten worden verkocht.” Ook anderen roepen op ’nuchter te blijven’ en ’te relativeren’. Toch maken velen zich ook zorgen, bijvoorbeeld over de stijging van de langlopende rente en de negatieve rente op spaargeld.

Respondenten denken dan ook dat een eventuele neergang van de economie te wijten is aan het buitenland. Een van hen: „Deze ellende hebben wij te danken aan de onnodige en onverantwoorde handelsoorlogen van Trump en verder aan de heer Johnson met zijn No Deal Brexit. En de teloorgang van de Duitse auto-industrie is te danken aan te ondoordacht radicaal milieubeleid. Dat had natuurlijk nooit zo ver mogen komen.”

Ruim tien jaar heeft de economie alleen maar groei laten zien. Toch stegen de lonen niet even hard mee. Ook voor nu geloven de stemmers nog steeds niet dat er meer binnen gaat komen bij de werknemers. ,,Jammer dat bedrijven de salarissen niet hebben mee laten groeien. Dan hadden we nu meer geld gehad om uit te geven. Dat was beter geweest voor de economie.”

Veruit de meeste respondenten hebben niet gemerkt dat de economie de afgelopen jaren als een zonnetje heeft gelopen. Toch denkt een krappe 50 procent dat ze bestand zijn tegen een eventuele nieuwe crisis. „Niemand weet wat er gaat gebeuren, dus afwachten maar.”

De meerderheid gelooft dat er een recessie aan zit te komen. Zij zien de dalende beurskoersen van dit moment als indicatie dat dit gaat gebeuren. Maar zo erg als het was als tijdens de crisis in 2008 zal het niet meer worden, zo denken de meesten. Volgens een respondent is het volstrekt logisch dat zich een nieuwe crisis aan het voltrekken is. „De afgelopen veertig jaar hebben er zich iedere tien jaar crises voorgedaan. Op basis van die beweging zit er weer eentje aan te komen.” Een ander gelooft dat er zich een ’stille crisis’ aan het voltrekken is. „Als Jan Modaal geen huis kan kopen of op vakantie kan, dan is dit al jaren aan de gang.”

Velen klagen erover dat ze erop achteruit zijn gegaan. Een van hen: ,,De belastingdruk is alleen maar omhoog gegaan, de BTW is gestegen en je houdt weinig tot niks over om van te sparen. De gewone man is uitgeknepen. Daar zit de pijn.”

Over wat de overheid kan doen om de pijn van een eventuele recessie te verzachten, zijn de stemmers het behoorlijk eens. De meesten vinden een belastingverlaging het beste medicijn. Iemand vat bondig samen „Geef de burgers meer geld om te besteden. Dus: verlaag de belastingen, verhoog die rente en indexeer die pensioenen.”