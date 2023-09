Uitslag Stelling: ’Meer Kamerleden zinloos’

Een deelnemers reageert: ,,Alsjeblieft niet, met zo veel parlementsleden gaat er nóg langer over niets worden gepraat.” Een een ander valt bij: ,,Dit gaat ongelooflijk veel geld kosten aan salarissen. Bovendien moeten we nog meer wachtgeld gaan betalen aan Kamerleden die ermee stoppen.” Nog een andere respondent meent dat het ’nog moeilijker gaat worden verstandige mensen te vinden die in het parlement willen gaan zitten’.

Velen uit de stoet Kamerleden die de afgelopen tijd vertrok, gaven aan de werkdruk te hoog te vinden. Twee derde van de stemmers gelooft niet dat dit zo is. Een deelnemer: ,,Die werkdruk is ontstaan omdat de meesten niet geschikt zijn voor dit werk. Liever 100 goede Kamerleden dat 250 van die niksnutten.” Een andere stemmer: ,,Ook bij de zorg en politie is e een hoge werkdruk en daar krijgen ze er ook niet ineens nieuw personeel bij.” Een deelnemer vergelijkt het met het bedrijfsleven: ,,Als daar mensen uit moeten, dan moeten de andere werknemers gewoon een tandje bijzetten.”

Een beter idee voor het parlement vindt een meerderheid van de respondenten als het aantal leden van de Kamer verkleind zou worden naar 100 zetels; dit idee wordt dan ook regelmatig geopperd. Het enthousiasme voor een kleiner kabinet komt vooral doordat veel stemmers verwachten dat dit minder kostbaar zou zijn. ,,Dat hele circus is nu al veel te duur.”

Daarentegen willen de meeste respondenten de Eerste Kamer wel behouden blijft. ,,Zeer nuttig voor het controleren van wetten, maar nu is de senaat veel te publiek geworden en eigenlijk is dat niet de bedoeling”, weet een stemmer. Een meerderheid van de stemmers is ook voor verandering van het kiesstelsel in de vorm van een kiesdrempel. Een aantal respondenten verkiest een zetelaantal van 100 in combinatie met een kiesdrempel. ,,Zou een hoop schelen in de kosten en splinterpartijen”, zo meent een respondent. Een stemmer stelt een zakenkabinet voor, dat regeert met ondersteuning van referenda.

Een overgrote meerderheid vindt niet dat de Tweede Kamer op dit moment goed functioneert. Iets minder respondenten, maar toch ook een meerderheid, geloven dat na de verkiezingen verbetering zal optreden. Eén van hen: ,,Het enige waar we op kunnen hopen is een nieuw kabinet.”

Dassen en Bikker kwamen met nog meer voorstellen. Zo willen ze de Tweede Kamer vanaf het begin betrekken bij de vorming van wetsvoorstellen. Een meerderheid van de stemmers vindt dit een goed idee. Een voorstander stelt: ,,Het kabinet bekokstooft alles en de Tweede Kamer dient als stemvee voor de show. Een echt debat is er niet.”

Een ander idee is het voeren van debatten over de lange termijn, in de vorm van zogenaamde visiedebatten. De meeste stemmers vinden dit reuze nuttig. ,,Dit lijkt mij echt erg zinvol”, klinkt het.

Desondanks denkt driekwart van de respondenten dat de leden van de Tweede Kamer negatief zullen zijn over de voorgestelde vernieuwingen.