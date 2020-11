Enkeltje Saoedi-Arabië uitstekend medicijn voor jihadisten

’Pleur op’ is terug in de VVD-campagne en dat is natuurlijk goed nieuws. Nadat een PowNed cameraman donderdag op het Emmauscollege in Rotterdam was geschopt omdat hij verslag kwam doen van de bedreigde docent, zei de VVD-fractieleider in die stad: ’Als je niet tegen grapjes over je religie kan, ga je maar lekker naar Saoedi-Arabië. Pak vanavond nog een vlucht op Rotterdam Airport’.