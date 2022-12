Premium Het beste van De Telegraaf

De veramerikanisering van feesten loopt niet altijd gelukkig in Italië

Door MAARTEN VAN AALDEREN Kopieer naar clipboard

Rome - We zijn met een groepje in een café in Rome, maar dan vertrekt opeens het gezicht van iemand van ons gezelschap. „Waar zijn we beland? Is dit een neofascistisch hol?”, vraagt hij kwaad, terwijl hij naar iets wijst. We zien grote verlichte letters: Xmas. Dan wordt er gelachen en gewezen op het misverstand. Xmas komt in de hele wereld voor, maar alleen in Italië kan dit woord tot andere associaties leiden.