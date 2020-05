Onafhankelijk onderzoek naar Chinees virus noodzakelijk

Wederkerigheid is het basisprincipe van de internationale betrekkingen. De Chinese staat houdt echter van eenrichtingsverkeer. Dat wordt in China met geweld gehandhaafd. Tegelijkertijd maken ze er echter volop gebruik van de westerse vrijheden: de Chinese machthebbers mogen onbelemmerd in het vrije Westen staatspropaganda verspreiden. Ook het vertrouwen is een wederkerig principe.