Brief 2: ’Overheid meet met twee maten’

Dus bij de toeslagenaffaire waar de mensen aantoonbaar minder recht hebben op €30.000,- krijgen die vast wel uitgekeerd. Maar diegene die geen bezwaar hebben ingediend maar wel aantoonbaar te veel zijn belast door de belastingdienst, zeg maar pure diefstal, die kunnen fluiten naar hun centen. Toch wel bizar hoe er in Nederland wordt gemeten met twee maten, althans … dat ligt aan of je werkt of niet. In NL is werken een straf en uitkering trekken een walhalla.

P. Zuiderwijk, Haarlemmermeer

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven: