’Gebreken door snelle bouw’

Dat betekent: zo goedkoop mogelijk (qua materialen en vaak onderbetaalde buitenlandse arbeidskrachten) en zo snel mogelijk. Men redeneert: zorgen dat we zo snel mogelijk opleveren, de problemen verhelpen we later wel. Ik ken gevallen waarbij zelfs de riolering niet goed was aangesloten op de wc-pot. Klaar ben je dan! Het gezegde luidt ‘voorkomen is beter dan genezen’, maar daar heeft men in de nieuwbouw kennelijk nog nooit van gehoord. Héél dom. Bovendien is het een smet op je reputatie als bouwbedrijf.

Kees Hooreman,

Haarlem