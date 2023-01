’VVD wordt eindelijk wakker’

Bekijk ook: Jarige VVD moet nieuw vat aanslaan

Intern komen er steeds meer klachten over het gevoerde beleid en de bijdrage die de partij hierin heeft in relatie tot hun eigen partijprogramma. Vrijwel iedereen vindt dat er te veel D66 in het coalitieakkoord zit, maar niemand stelt vast dat dit mede een gevolg is van de keuze die de VVD zelf maakt. Want zolang je de democratische beginselen aan je laars lapt, door niet in zee te gaan met partijen die je qua principes veel meer liggen als de PVV en JA21, kom je vanzelf terecht in de centrum-linkse hoek. Met deze politieke ramp als indirect gevolg.

Jan Pronk, Beverwijk